2026年 午年を彩る、名馬と上様の勇ましい姿が粋な「『暴れん坊将軍』フレーム切手セット」が登場する。☆「上様」感満載のスペシャルな切手セットをチェック！（写真8点）＞＞＞フタバより、ドラマ『暴れん坊将軍』の粋な「茶托」と「メタルブックマーク」がセットになった「『暴れん坊将軍』フレーム切手セット」が新登場！『暴れん坊将軍』とは、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗が、貧乏旗本の三男坊「徳田新之助（通称：新さん）