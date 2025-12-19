ソフトバンク緒方理貢外野手（27）ら19日、球団事務所で来季6年目の契約を更改。1100万円アップの2400万円でサインした。今季レギュラーシーズンは101試合出場も、スタメンは13試合。代走と守備固めがほとんどだっただけに「評価はしてもらったが、もっと打撃を磨いていかないと」と出番増へパンチ力アップを狙う意向を示した。来春の自主トレも単独で筑後ファーム施設内でとことん追求するという。（金額は推定）