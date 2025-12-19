春のやわらかな光を映したETVOS2026SSコレクションが、1月7日(水)より登場します。テーマは「TWIN CHARM」。ほのかに色香が宿るベージュと、凛とした気配をまとうピンク。相反するようで寄り添い合うふたつの魅力が、自分らしさを静かに引き立てます。敏感肌に寄り添う処方と、洗練された色設計で、余裕のあるしなやかさをまとった春メイクへ。今の私にちょうどいい彩りを見つけて♡ ツインチャームを宿す