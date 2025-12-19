日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。菅沼菜々が「2025年を振り返る10の質問」に答える動画を投稿した。【動画】菅沼菜々が「超可愛くて大好き」と答えた選手は誰？初めに「今年、一番嬉しかった瞬間」を尋ねると「ツアー3勝目を挙げられたとき」と、約1年7カ月ぶりとなる「パナソニックオープンレディース」での復活優勝をあげた。2023年には初優勝から年間2勝を挙げたものの、24年はシード権を失い、ファイナルQT