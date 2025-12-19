NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。今年人気を集めた大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの登場も決定。演歌歌手の天童よしみ（71）とのパフォ―マンスで“キレキレダンス”で大みそかの列島を盛り上げる。万博開催期間中、ダンスパフォーマンスグループ「アバンギャルディ」とともに見せたキレやスピード、精度の高い特徴的なダンスが話題となったミャクミャク。紅白に舞