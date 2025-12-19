◎全国の天気北海道から九州にかけての広い範囲で晴れるでしょう。ただ、夕方以降、北海道や東北北部、九州は所々で雨が降りそうです。夜は西日本や三重県、北海道で雨や雪の所があるでしょう。なお、北日本では南よりの風が強まりそうです。大掃除シーズンです。晴れる日におすすめの掃除は、水分が乾きやすいので拭き掃除。そして毛布やカーテンなど、普段あまり洗えない大きなものの洗濯もおすすめです。西日本では気温も上がり