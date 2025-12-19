日本銀行は金融政策決定会合で、今年1月以来となる利上げを決めました。【映像】日銀 今年1月以来となる利上げを決定政策金利である短期金利の誘導目標をこれまでの0.5％程度から、30年ぶりの高い水準となる0.75％程度に引き上げます。（ANNニュース）