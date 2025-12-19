NHKは19日、「第76回NHK紅白歌合戦」の曲目を発表した。今年の紅白は、「放送100年を締めくくる節目の紅白」とし、「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」との願いを込めたという。同局は今年の主な見どころを発表。以下の通り▼King＆Prince「What We Got〜奇跡はきみと〜」をミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス！King＆Princeが、ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、