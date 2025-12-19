スターバックス コーヒー ジャパンは12月26日より、玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」、「玉露抹茶 ラテ」、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」を全国のスターバックス(一部除く)で販売する。「玉露抹茶 フラペチーノ」(Tall/持ち帰り:687円、店内利用:700円)、「玉露抹茶 ラテ」(Tall/持ち帰り:638円、店内利用:650円)○「玉露抹茶 フラペチーノ」とは「玉露抹茶 フラペチーノ」