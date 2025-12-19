12月19日 発表 松屋フーズの松屋および松のやと「ちいかわ」とのコラボキャンペーンが実施される。 今回、松屋の公式Xにてコラボ情報がアナウンスされた。公開された画像には看板メニューである牛めしのイラストが描かれているものの、詳細は不明。12月24日10時にキャンペーンの詳細が公開予定となっている。 【ちいかわ コラボ決定】 企画詳細は ??1