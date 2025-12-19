米OpenAIは12月17日（現地時間）、ChatGPTでさまざまなアプリの利用を可能にする取り組みを本格的に始動させた。同日、ChatGPT内で直接利用できるサードパーティー製アプリの登録申請の受け付けを開始するとともに、ユーザーによるアプリの発見と利用を支援する「アプリディレクトリ」をChatGPTに設けた。ChatGPTはこれまで、外部サービスと連携する「コネクタ」機能を備えてきた。今回導入されたChatGPT向けアプリは、その仕組み