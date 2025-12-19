【低気圧と前線】土曜の夜に九州を通過 低気圧が前線を伴って、対馬海峡と九州南部を進む見込みです。土日は広く雨が降るでしょう。雨が少ない状態が続いていましたので、植物にとっては「恵みの雨」になりそうです。 、、を画像で掲載しています。雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日） 九州南部では２０日（土）昼前から、九州北部は２０日（土）昼過ぎから雨が降り出しそうです、活発な雨雲も予想されて