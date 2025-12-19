土日は全国的に天気崩れる 気象庁によると、きょう19日は北日本の一部などを除いて比較的穏やかな天気となりますが、あす20日から21日にかけては全国的に天気が崩れ、荒れた天気となるおそれがあります。 ＜きょう19日の天気＞ 本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。一方で、北海道では低気圧の影響で風が強く、波の高い状態が続く見込みです。また、沖縄の先島諸島では、暖かく湿った空気が流れ込むため、激しい