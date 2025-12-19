19日午前、愛知県半田市で大型トラックとバイクが衝突して炎上し、バイクを運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと午前9時ごろ、愛知県半田市新居町の国道247号で、「バイクとトラックの事故があり燃えている」と110番通報がありました。 コンビニの駐車場から向かいの市道に入ろうと国道を横切っていた大型トラックと、国道を走っていたバイクが衝突したとみられます。 バイクはトラックの下に潜り込ん