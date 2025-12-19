メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県みよし市は、政府の物価高対策のひとつ、「子育て応援手当」を19日、対象者に支給します。 みよし市は19日、「子育て応援手当」の対象者となる18歳までの全ての子どものうち、約9割にあたる1万118人に1人あたり2万円を支給します。 16日、国会で「子育て応援手当」に3677億円を盛り込んだ補正予算が成立したことを受け、みよし市議会は翌日、関連の予算2億3000万円を含む補正予算案