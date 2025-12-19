秋田朝日放送 男鹿水族館ＧＡＯでホッキョクグマの赤ちゃんが誕生してから２週間が経ちました。赤ちゃんはすくすくと育っています。 ＧＡＯで撮影された生後１０日目の映像です。メスのホッキョクグマの「モモ」が愛おしそうにに赤ちゃんをなめる様子が映っています。「モモ」は12月４日に２頭の赤ちゃんを出産しました。ＧＡＯとしては２０２０年に「フブキ」が誕生して以来５年ぶりのホッキョクグマの赤ちゃんです。１頭