秋田朝日放送 秋田県内のインフルエンザ患者は前週に比べおよそ３割減りました。ただ県全体で警報レベルが続いています。 秋田県によりますと、１４日までの１週間に定点医療機関に報告があったインフルエンザの患者数は１医療機関あたり１３．２８人でした。前週より３６％減り、３週連続で減少しました。 保健所別でみると、能代が２５．５人、北秋田が２０人などとなっていて、９つの保健所すべてで前週を下回っていま