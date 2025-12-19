◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝１２月１９日、美浦トレセン母が１０年阪神ＪＦを制したレーヴディソールで、母系には重賞ウィナーが多数いる血統馬スペルーチェ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）は６枠９番に入った。金子助手は「流れに乗って行きたいので、周りを見ながらポジションを取るにはいい枠かなと思います」と好感触。Ｅダ