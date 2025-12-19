沖縄県にあるアメリカ軍施設の周辺で有害性が指摘されている有機フッ素化合物＝PFASが検出された問題で、アメリカ側は沖縄県の求める施設への立ち入りを拒否しました。この問題は、沖縄県の嘉手納飛行場と普天間飛行場、キャンプ・ハンセンの周辺にある河川などからPFASが検出されたもので、沖縄県は汚染源を特定するため、2016年以降、4回にわたってアメリカ軍施設や区域への立ち入りを求めてきました。防衛省によりますと、これ