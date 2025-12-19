首都圏でおよそ200件の窃盗を繰り返したとみられる、ベトナム人窃盗グループの3人が逮捕されました。警視庁によりますと、グエン・ヴァン・ドゥック容疑者ら3人は先月、神奈川県綾瀬市の住宅に窃盗目的で侵入し、金庫をこじ開けるなどした疑いが持たれています。3人は雨戸を外し、窓を割って侵入し、何も盗まずに逃走したとみられますが、防犯カメラの捜査などから3人の関与が浮上しました。警視庁は3人の認否を明らかにしていませ