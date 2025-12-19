タレントのつるの剛士（50）が19日に都内で行われた、国産EV白バイ初公開セレモニーに出席。バイク愛好家として新車への期待を述べた。東京都は、CO2を輩出しない環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される二輪車を2035年までに100パーセント非ガソリン化を目指している。同取り組みの一環として、26年1月開催の陸上イベント先行車両として導入する国産EV白バイをこの日、初公開した。バイク