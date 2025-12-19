無理やり家事を手伝わせようとしているならまだしも、やりたがっているのに阻止する夫。なんでこんなに嫌がるのでしょうか？時代錯誤すぎて息子への影響が心配です…。【まんが】家事は女がするもの教の夫(ウーマンエキサイト編集部)