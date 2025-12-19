お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が18日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。衝撃を受けた発明品を明かした。今回は「年末ぼやき総集編」と題して、未公開シーンが放送された。電化製品の発明・進化について相方の博多華丸と話す中、大吉が挙げたのは「ハードディスク」。「1番驚いたし、世の中変わると思った。あれのレコーダーが出た時に…。僕の半径5メートル以内では誰よりも先に買った