パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実が１８日、ＴＢＳ系で放送された「ニンゲン観察バラエティモニタリング」に出演。木更津総合女子柔道部と対戦し見事に５人抜きを達成。ファンの反響を呼んだ。茂原北陵の初心者部員に扮し、特殊メイク＆マスク、白帯姿に扮した角田。練習段階で「ビックリしてもらおうかなと思います」と鮮やかに巴投げを決めると、部員が泣き出すシーンもあった。木更津総合は千葉県内で