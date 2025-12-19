防衛省は19日、沖縄県内のアメリカ軍基地周辺で、一部の物質が有害とされるPFAS（＝有機フッ素化合物）が高濃度で検出され、県が基地内への立ち入り調査を求めていたことについて、アメリカ側から「立ち入りを許可しない」との回答があったことを明らかにした。防衛省は、アメリカ側による「在日米軍としては、沖縄県による米軍施設・区域への立入りを許可しないとともに、米側による普天間飛行場の環境調査も行わないと判断した」