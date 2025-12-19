学生時代の恋愛は、大人になった今でも鮮明に覚えているのではないでしょうか？楽しかった思い出以外にも、失恋したことやショックを受けたことなど様々な経験をしてきたことでしょう。今回は、告白されると期待していたのにあっけなく失恋した話をご紹介いたします。好きな人がいることが判明「専門学校時代、同じコースの男の子に片思いしていました。普段ほかの友人も含めた5人で一緒にいるのですが、よく遊んでたらいつのま