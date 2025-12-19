大阪エヴェッサは12月19日、マット・ボンズの負傷を発表した。右足関節捻挫、内果骨棘骨折と診断され、インジュアリーリストへ公示されるという。 11月に30歳の誕生日を迎えたボンズは、196センチ103キロのパワーフォワード。2019－20シーズンに佐賀バルーナーズで日本のキャリアを始め、川崎ブレイブサンダース、西宮ストークス（現神戸ストークス）、長崎ヴ