アイビーシーが４日ぶりに急反発している。光通信傘下の光通信が１８日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書のなかで、共同保有による株式保有比率が７．２９％から８．３０％に上昇したと判明しており、思惑視した買いが集まっている。報告義務発生日は１２月１１日。保有目的は「純投資」としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PR