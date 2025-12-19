ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > ベステラが４日ぶり反発、光洋機械産業と戦略的パートナӦ… ベステラが４日ぶり反発、光洋機械産業と戦略的パートナーシップ契約締結で合意 2025年12月19日 12時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ベステラが4日ぶりに反発している 光洋機械産業と海外プラントへの解体ビジネス展開に関する契約を締結 質の高い解体ビジネス展開を進めるという 記事を読む おすすめ記事 タニウム、CVE(TM)プログラムにCVEナンバリングオーソリティ(CNA/CVE採番機関)として加入参加 2025年12月16日 11時0分 日米韓豪、AI協力で新枠組み 中国に対抗、資源確保へ連携 2025年12月13日 12時38分 古河電が３日ぶり反発、ＤＦＢレーザダイオードチップの製造工場を新設 2025年12月17日 15時20分 川崎重工とBladeRobots、風力発電ブレード前縁補修分野での戦略的パートナーシップを締結 2025年12月15日 16時0分 【森トラスト】初の企業CM 12月18日公開 新ブランドメッセージ「可能性デベロッパー」を発信 2025年12月18日 11時0分