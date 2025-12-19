ソフトバンクグループが急反発している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは米国時間１８日、米オープンＡＩが最大１０００億ドルの資金調達を目指しており、目標額を達成できれば同社の価値は最大８３００億ドルと評価される可能性があると報じた。ソフトバンクＧは傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じ未上場のオープンＡＩに投資をしている。報道を受けて含み益への思惑が