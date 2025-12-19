午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８７、値下がり銘柄数は３４９、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、建設、機械など。値下がりで目立つのはその他製品、海運、水産・農林。 出所：MINKABU PRESS