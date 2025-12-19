オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2025年12月19日（金）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 122 - 101 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ロサンゼルス・クリッパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはロサンゼ