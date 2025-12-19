ミルウォーキー・バックス vs トロント・ラプターズ日付：2025年12月19日（金）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 105 - 111 トロント・ラプターズ NBAのミルウォーキー・バックス対トロント・ラプターズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォーター