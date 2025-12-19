中京テレビ放送が放送する朝の情報番組「あさドレ♪」は、12月19日〜2026年2月15日の期間に金山南ビル美術館棟（旧・名古屋ボストン美術館、愛知県名古屋市）にて開催される「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる- 名古屋会場」において、会場内限定でコラボレーショングッズを販売する。●ハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-」は、サンリオの人気キャラクターで