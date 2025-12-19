¢£¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡È¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡ÉÆ°²è¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛTXT¤ÈKing ¡õ Prince½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹①～② TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¸ø¼°X¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï12·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥µ¥¤¥ó¥Üー¥É¤ÎÁ°¤Ë½¸¹ç¤·¤¿7¿Í¤Ï¡¢Á°Îó¤Ç±ÊÀ¥Î÷¤¬¥µ¥à