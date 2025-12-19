缶チューハイ売り場に行くと、レモンサワーだらけで正直どれを選べばいいのか迷ってしまう。そんな中、サッポロビールのRTD(缶チューハイ、缶カクテル)カテゴリーが5年連続で前年の年間売上を超え、史上最高売上を更新中だという。「濃いめのレモンサワー」「男梅サワー」「サッポロサワー 氷彩１９８４」など、RTD市場に“異彩”を放つ個性豊かなブランドが快進撃を続けている。なぜサッポロの商品は、これほどまでに支持されるの