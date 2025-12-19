中国・河南省平頂山市魯山県で、結婚式当日に飛び降り自殺した女性教師の「最期の言葉」が注目を集めている。中国メディアの中国新聞週刊などによると、高校で歴史の教師として勤務していた魏亜蕊（ウェイ・ヤールイ）さん（28）は10日午前、同県内にある建物の7階から身を投げ、その後死亡した。関係者によると、現場は結婚後に生活する予定だった新居で、魏さんは「着替えをする」と言って全員を外に出し、内から鍵をかけ、メッ