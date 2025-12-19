１９日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べ０・０５０％高い２・０２０％まで上昇（債券価格は下落）した。１９９９年８月（２・０４０％）以来、約２６年ぶりの高水準となった。