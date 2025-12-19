GDL Entertainmentから、4組目となる新アイドルグループ「BLUE REGRET。」が発足しました。2025年12月2日にZepp SHINJUKU(TOKYO)でプレデビューを飾り、いよいよ12月20日に本デビューを果たします。 GDL Entertainment「BLUE REGRET。」  本デビュー日：2025年12月20日メンバー：来田蘭鈴、小鳥遊玲、嶋猫つな、天音めろコンセプト：メロディックロック系アイドルグループカラー：青×白 “蒼く残る後悔は、明