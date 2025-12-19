文藝春秋が、齊藤京子さん主演・深田晃司監督による映画「恋愛裁判」のコミカライズ版を、2025年12月19日より電子マンガサービス「ピッコマ」にて先行配信します。2026年1月23日の映画公開を前に、アイドル業界の光と影、そして自己を取り戻すための闘いを一足早く漫画で体験できる注目のプロジェクトです。 文藝春秋「コミック『恋愛裁判』」 配信開始日：2025年12月19日漫画：平塚まる原作：「恋愛裁判」製作委