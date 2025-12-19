サムティが、運営する硬式野球部の2026年シーズンに向け、元広島東洋カープの玉木朋孝氏および元横浜DeNAベイスターズの山下幸輝氏とコーチ契約を締結しました。NPBプロ野球界で豊富な経験を持つ両氏を野手コーチとして迎えることで、チームの戦力底上げと選手育成体制のさらなる強化を図ります。 サムティ「サムティ硬式野球部」 創部：2025年新コーチ：玉木朋孝氏（元広島、オリックス他）、山下幸輝氏（元DeNA