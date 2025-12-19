北海道上川町が、2025年12月9日に「WORK SHIFT LOCAL 2050 @札幌〜個の新しい働き方が、未来を刺激する〜」を札幌市内のDeep Tech CORE SAPPOROで開催しました。「個が輝く働き方」と「地域との新しい関係性」をテーマに、多様な分野の実践者を迎えたトークセッションを通じて、これからの社会における働き方のヒントが共有されました。 北海道上川町「WORK SHIFT LOCAL 2050 @札幌」 開催日：2025年12月9日会場：