カレー製造メーカーのエム・トゥ・エムが、地域貢献活動の一環として、2025年11月27日に鎌倉市立手広中学校で特別授業を実施しました。「働くって何？」をテーマに、営業部の社員が講師となって食品メーカーの仕事のやりがいや大切にしている姿勢を生徒たちへ伝えています。 エム・トゥ・エム「鎌倉市立手広中学校 特別授業」 開催日：2025年11月27日会場：鎌倉市立手広中学校対象：中学2年生（14名） 地元・