風間俊介が主演し、庄司浩平が共演した人気BLドラマ『40までにしたい10のこと』の年末イッキ見スペシャルが、テレビ東京、TVQ九州放送にて放送されることが決定。ドラマ全12話と、9月24日に放送された特別番組が12月29日深夜から2026年1月1日4時にかけて一挙再放送される。【写真】ドラマ『40までにしたい10のこと』Blu‐ray＆DVD BOX特典映像先行カットギャラリー本作は、40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間）とアラサーのク