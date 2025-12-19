生活雑貨ストア「one’sterrace(ワンズテラス)」全店にて、アーティスト・水森亜土のアイテムが大集合するフェア『もっともっとLOVE亜土ちゃん』を開催。“カワイイ文化”の先駆けであり、昭和レトロブームの中で再び注目を集める水森亜土の世界観を楽しめるイベントが、2026年1月7日(水)から2月11日(水)まで展開されます。 ワンズテラス「もっともっとLOVE亜土ちゃん」 開催期間：2026年1月7日(水)〜2月11日(水)