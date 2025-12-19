昨年8月、バングラデシュ・ダッカでデモ行進する人たち（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】バングラデシュのハシナ政権崩壊につながった昨年のデモの男性指導者（32）が12日に首都ダッカで銃撃され、18日に搬送先のシンガポールで死亡した。来年2月の総選挙に立候補していた。両国メディアが伝えた。報道やシンガポール外務省によると、男性はシャリフ・オスマン・ハディ氏。ダッカのモスク（イスラム教礼拝所）を出たとこ