NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり総合ほか）の曲目を発表。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌を歌うハンバート ハンバートは『ばけばけ』スペシャルステージを繰り広げる。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目これまでの出場回数もハンバート ハンバートは夫婦で活躍するデュオ。『ばけばけ』で「笑ったり転んだり」を歌っている。紅白のステー