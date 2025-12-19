アメリカのトランプ大統領は18日、連邦政府機関に大麻の規制緩和を迅速に進めるよう司法長官に指示する大統領令に署名した。医療目的で「大麻を合法化するわけではない」と強調している。アメリカの連邦政府では現在、大麻はヘロインなどと並んで最も危険性が高い薬物の一つとして分類されている。トランプ大統領は18日、医療用大麻の研究を促進するため、大麻の分類を鎮痛剤であるケタミンなどと同じ分類に引き下げ、司法長官に指