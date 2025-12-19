JR八戸線の運休が続き、長い列ができた八戸駅前のバスターミナル＝16日、青森県八戸市JR東日本盛岡支社は19日、青森県八戸市で震度6強を観測した地震の影響で高架橋に損傷が見つかり、全区間が運休している八戸線について、30日午前9時ごろに同市の八戸―鮫間の運転再開を目指すと発表した。鮫―久慈（岩手県久慈市）間が22日の運転再開を予定しており、年内に全区間で再開する見通しとなった。同社によると、JR八戸線は高架橋