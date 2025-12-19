◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）午後5時10分から始まる女子SPに向けた公式練習が行われ、ともに4組目に入った五輪代表候補の中井亜美（TOKIOインカラミ）、渡辺倫果（三和建装・法大）が調整。ともに曲かけで大技トリプルアクセルを着氷。その後、中井はミスの出たルッツジャンプの修正に励み、渡辺は複数回トリプルアクセルを降りた。ともにMFアカデミーを拠点にし、大技